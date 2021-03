Sardine irpine al Nazareno: pronti a fare la nostra parte Una delegazione irpina è stata a Roma per manifestare nella sede del Pd

"Le 6000 sardine hanno occupato simbolicamente la sede del Nazareno per chiedere di aprire alla società civile le porte del Partito Democratico. Siamo stati accolti con grande ospitalità, segno di una voglia di aprire e rilanciare Piazza Grande, progetto politico che ci riguarda da vicino e che ha richiamato alle scorse primarie più di un milione di elettori. Crediamo che sia il momento del coraggio, di abbandonare le vecchie strade e ricette neoliberiste, per abbracciare la strada di un'alleanza progressista e socialista che possa portare ad una nuova fase di ricostruzione che sia aperta anche ad altri soggetti che oggi si dichiarano alternativi al PD.

La crisi del Partito Democratico riguarda tutto il centrosinistra. Non possiamo lasciare che la destra unita si prenda il Paese indisturbatamente mentre restiamo a guardare impassibili l'ennesima scissione interna. Noi ci siamo e anche ad Avellino siamo pronti a fare la nostra parte" così in una nota il gruppo 6000 sardine d'Irpinia.