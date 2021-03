Forza Italia, Martusciello suona la carica per ripartire Un appello ai liberi e forti. Lo rivolge Fulvio Martusciello agli azzurri di Avelllino

"È tempo che ognuno si rimbocchi le maniche e partecipi alla ripartenza di Forza Italia ad Avellino. Senza sponsor, senza ambizioni personali, senza rancore ma solo animati dalla volontà di costruire un partito in cui ognuno può essere protagonista. Partiamo da chi ci ha messo la faccia, da chi non ha creduto che De Luca fosse l'ultima fermata, da chi ha rinunciato a votare il concittadino per votare Forza Italia e andiamo su chi ha sempre votato il nostro partito, e questa volta non l'ha fatto. Allarghiamo e coinvolgiamo chi ha votato altre liste civiche di centrodestra. Rendiamo il loro impegno protagonista. Un mese di iniziative per individuare insieme al Coordinatore regionale coloro che avranno l'onere di guidare la nuova fase" - ha dichiarato Fulvio Martusciello Commissario di Forza Italia in provincia di Avellino.