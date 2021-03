Lega Avellino, nominato il nuovo Comitato di indirizzo Cusano, D'Agostino, De Stefano, Iaverone e Vecchia nella squadra di Grassi

Lega Avellino: nominato il nuovo Comitato di indirizzo in provincia di Avellino. Il senatore della Lega Salvini Premier Ugo Grassi nomina i componenti del Comitato di indirizzo provinciale di Avellino: Generoso Cusano, Bianca Maria D'Agostino, Orsola De Stefano, Maria Elena Iaverone, Salvatore Vecchia.

“Auguro buon lavoro ai componenti del Comitato di indirizzo della Lega Salvini Premier per la provincia di Avellino. Il nuovo organo di governo della Lega, voluto dal segretario regionale on. Valentino Grant, avrà il compito di interfacciarsi con le nostre sezioni irpine e rafforzare il rapporto con i territori”. Così in una nota il coordinatore provinciale della Lega di Avellino sen. Ugo Grassi.