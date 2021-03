D'Amelio (Pd): con il Recovery fund la parità è possibile La riflessione della Consigliera delegata alle Pari Opportunità della Regione

8 marzo, dalla crisi sanitaria alle nuove opportunità per le donne. La consigliera delegata alle Pari opportunità della Regione Campania, l'irpina Rosetta D'Amelio (partitro Democratico) invita a una riflessione per rinnovare l'impegno contro ogni disparità, sessuale, salariale, culturale.

"Sono state in prima linea in questo anno di pandemia negli ospedali, nelle residenze per anziani, nei dipartimenti di prevenzione, nelle farmacie, nell'assistenza domiciliare. Sono state in prima linea dietro lo schermo di un computer per la Dad. Lo sono state nel volontariato, nel commercio, nelle fabbriche. Hanno perso il lavoro per restare a casa con i figli, lo hanno perso più di tutti perché sono da sempre le meno tutelate. Alcune sono arrivate a ricoprire ruoli di grande responsabilità e prestigio, altre da dietro le quinte portano avanti famiglia e professione. Purtroppo tante sono state violate, vessate e uccise" .

"L'8 marzo non è una festa - conclude la D'Amelio - ma è per tutte noi una rinnovata promessa di impegno a lottare ogni giorno perché le #donne possano essere non uguali agli uomini, bensì con i loro stessi diritti. A partire da salari più equi e sostegno alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Con il recovery fund è possibile, se remiamo tutte e tutti nella stessa direzione".