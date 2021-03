"Con la Lega per i cittadini e per i territori" L'ex Vicesindaco Maria Elena Iaverone entra nel coordinamento provinciale del Carroccio

“Ringrazio il coordinatore della Lega Campania l’eurodeputato Valentino Grant per aver riposto la sua fiducia nella mia persona e anche al neo coordinatore provinciale di Avellino senatore Ugo Grassi per la nomina a componente del coordinamento provinciale. La mia è una scelta di campo molto precisa, valutata e meditata nel tempo, che affronto con molta responsabilità e soprattutto con enorme convinzione, esercitata nell’interesse generale per tutelare i diritti delle persone, in un momento di grande difficoltà nazionale.

Oggi è il tempo di dare risposte chiare e celeri ai territori. Abbiamo bisogno di sviluppo, sicurezza, creazione di nuove opportunità per i nostri giovani e crescita dei cantieri. In un momento storico di grande difficoltà, La Lega ha deciso di appoggiare il governo Draghi, per poter gestire e programmare concretamente le emergenze sanitarie, sociali ed economiche. La mia è una storia che viene dalla cultura moderata e popolare, ma oggi scelgo Lega perché ritengo che sia l’unica forza politica in grado di recepire le istanze dei cittadini, fornendo un contributo reale e pragmatico". Così in una nota Maria Elena Iaverone, componente del comitato di indirizzo provinciale della Lega di Avellino.