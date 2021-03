Wi-fi in ospedale, Pallini (M5S): l'Irpinia si attivi subito La deputata pentastellata comunica la disponibilità del servizio

“Una iniziativa importante quella lanciata da Infratel ItalIa in accordo con i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Innovazione tecnologica nell’ambito del progetto Piazza WiFi Italia”, così in una nota la deputata irpina del Movimento 5 Stelle, Maria Pallini. “Infratel ItalIa sta procedendo, infatti, alla fornitura e installazione sino a 5.000 Access Point WiFi negli ospedali pubblici che ne stanno facendo richiesta. Fino alla fine di febbraio hanno aderito al progetto 172 strutture sanitarie e sono stati collocati 1674 access point”, continua la portavoce avellinese. “L’iniziativa rientra in un più ampio piano di solidarietà digitale, che abbraccia tutto il territorio italiano

per sostenere le persone, i professionisti e le aziende nella propria attività, mantenendo le abitudini di vita e, al tempo stesso, rispettando le disposizioni del nuovo DPCM contenente le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19. Invito, pertanto, le strutture sanitarie pubbliche di Avellino e provincia ad attivarsi e avvalersi di questo importante servizio digitale”, conclude la parlamentare pentastellata.