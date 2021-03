Trasporti, Fd'I contro l'Air: corse ridotte, troppi disagi Il partito della Meloni attacca il dirigente dell'Air

"Destano rabbia e sconcerto le parole del direttore dell’Air, ing. De Sio, rispetto all’oggettiva riduzione di risposta del servizio di trasporto pubblico causa Covid" così in una notaGiovanni D’Ercole, esponente di Fratelli d’Italia Avellino che risponde alle dichiarazioni rese del direttore dell'Air in merito alla soppressione di alcune corse in questo periodo di emergenza sanitaria.

"Secondo il tecnico salernitano, infatti, “le corse extraurbane relative ai collegamenti con Napoli, Benevento e Fisciano” sarebbero “rimaste invariate” e “gli autisti viaggiano ormai con 5 o 6 persone a bordo”.Ebbene, ignoriamo se davvero siano questi i report degli autisti Air, ma noi conosciamo bene i disagi di tutti quelli che, di questi tempi, devono recarsi ugualmente al lavoro e non hanno alternative all’unico trasporto pubblico, ovvero quello (mal)erogato dall’Air - prosegue D'Ercole - Basti questo esempio che smentisce in toto le maldestre repliche del dirigente regionale: la corsa delle 7 da Avellino al Centro Direzionale prevedeva originariamente la partenza di due autobus. Durante il lockdown totale, la corsa fu ridotta ad un solo bus e nessuno protestò in ragione di una oggettiva diminuzione di utilizzo. Ma quella riduzione è rimasta anche adesso: quella corsa è presa letteralmente d’assalto e sul mezzo non esiste alcun distanziamento, ci si può sedere su qualsiasi posto e si viaggia gli uni appiccicati agli altri. Per non parlare della corsa per Caserta, del tutto soppressa o del trasporto interurbano tra Avellino, Mercogliano ed Atripalda, sospeso nei giorni festivi!".

"Consigliamo, dunque, al Direttore De Sio di verificare personalmente quanto accade sui pullman Air - magari facendosi anche lui un viaggio sulle corse che abbiamo descritto - prima di raccontare di corse dove viaggiano 5 o 6 utenti o di corse invariate, diversamente si può più intelligentemente e saggiamente tacere: affermare cose oggettivamente infondate non può che causare grande rabbia nei tanti pendolari costretti a confrontarsi quotidianamente con le tante inefficienze del trasporto pubblico irpino, regolarmente pagato dagli utenti" conclude l'esponente del partito della Meloni