Chiusura Ps Ospedale Landolfi, Petitto interroga De Luca Il consigliere regionale irpino interviene a difesa del presidio di emergenza di Solofra

Sulla paventata chiusura dell'Unita di Pronto Soccorso e dei principali reparti del Presidio Ospedaliero "Landolfi" di Solofra, il cons. regionale Livio Petitto ha rivolto una interrogazione a carattere d'urgenza al Presidente della Giunta regionale.

"Premesso che veniamo da mesi difficili che hanno messo a dura prova la rete ospedaliera e del territorio e che hanno richiesto uno sforzo straordinario del professionisti in prima linea nella lotta al vims. Il Presidio Ospedaliero Landolfi di Solofra, originariamente, era classificato quale Presidio Ospedaliero di base dell'ASL di Avellino, sede di Pronto Soccorso, con un bacino di utenza di riferimento di circa 90.000 abitanti, residenti in 25 comuni tra Ie valli del Sabato e dell'Irno. Il Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera, approvato con Decreto Commissario ad acta n. 33/2016, ai sensi del DM. 70/2015, nell'ambito della Rete dell'emergenza-urgenza della Macro-Area della Provincia Avellino - Benevento, ha individuato 11 Presidio Landolfi quale Ospedale sede di Pronto Soccorso. Tale individuazione ha trovato conferma anche nel successivo DCA n. 103/2018 che, in sede di aggiornamento della Rete Ospedaliera, ha ribadito la sede di Pronto Soccorso nel Presidio Ospedaliero Landolfi quale segmento della rete di assistenza ed emergenza sul territorio della macro-area delle Province di Avellino e Benevento, anche quale "Livello Spoke I" nel sistema dell'emergenzapediatrica. Il Presidio Ospedaliero Landolfi, con DCA n.29/2018, e stato armesso all'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati di Avellino, al dichiarato fine di "consentire la riorganizzazione delle attivita assistenziali evitando la duplicazione di alcune specialita, con miglioramento della qualita delle prestazioni e dell'equilibrio

economico aziendale" il richiamato DCA, tuttavia, ha espressamente subordinato 1'annessione al "mantenimento del Pronto Soccorso presso il Presidio "Agostino Landolfi" di Solofra, favorendo I'appropriata allocazione del pazienti in relazione alia complessita dell 'assistenza sanitaria richiesta"; tali atti commissariali regolamentari non sono stati mai revocati o annullati e, tanto meno, sostituiti da atti di contenuto diverse, di guisa che 1'apertura ed il corretto funzionamento del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "Landolfi" di Solofra integrano atti di diretta ed immediata esecuzione del Piano Regionale sovraordmato che ha individuate tale struttura quale indispensabile Unita territoriale della rete di emergenza della Provincia di Avellmo; di recente, la Direzione Strategica dell'A.O.R.N. S.G. Moscati di Avellino, per ottimizzare 1'assistenza sanitaria nella fase di "Emergenza Covid-19", dal 20 marzo 2020 (prot. 1641), ha eseguito una riorganizzazione delle attivita disponendo la temporanea disattivazione del Pronto Soccorso medico-chirureico del P.O. "Landolfi". Successivamente, con provvedimento prot. 20704 del 22/10/2020, 1'Azienda Moscati ha individuato 11 Presidio Landolfi quale plesso destinato al ricovero dei pazienti Covid pauci-sintomatici; ritenuto che 1'Unita Operativa del Pronto Soccorso dell'Ospedale "Landolfi" di Solofra e struttura strategica nella rete di assistenza della Provincia di Avellino perche serve l'intero comprensorio dei Comuni di Solofra, Montoro e Serino, nonche gran parte dell'ampio bacino della Valle del Sabato e dell'Irno, con circa 21.000 accessi all'anno (dati del 2019); il protrarsi della chiusura del Pronto Soccorso di Solofra, dunque, non solo mette a

rischio 1'assistenza e la emergenza di tale vasto territorio, ma viola anche i sovraordinati piani regionali, approvati con i richiamati DCA, che hanno individuate

il presidio di Solofra quale segmento ineludibile della rete di emergenza e di assistenza della Provincia di Avellino. Per di piu, a distanza di 1 anno dalla temporanea chiusura, 1'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati di Avellino non ha neppure attivato meccanismi sostitutivi o alternatiyi di assistenza e di emergenza, lasciando ssuarnito un vasto bacino

territoriale. La sospensione del Pronto Soccorso di Solofra obera gravemente, per di piu, il funzionamento del Pronto Soccorso dell'A.O.R.N. S.G. Moscati di Avellino, 11

gualeA costretto a gestire contemporaneamente gli accessi dovuti all'emergenza covid e gli accessi relativi ad altre emergenze.

Considerate che- lo stesso Presidente della Regione Campania De Luca, 7 mesi fa, nel corso di una riunione, alia quale parteciparono i sindaci del Comuni del bacino di utenza del presidio ospedaliero di Solofra, armuncio lo stanziamento di 11 mln e mezzo di euro di euro per il rilancio della struttura e il potenziamento del Pronto Soccorso.

il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera del Moscati, quale Soggetto Attuatore, con la delibera n.1234 del 11.12.2020, relativa a"programma triennale

degli investimenti periodo 2021-2023", recependo 1'ordinanza n.1 del 14.10.2020 della Giunta Regionale della Campania (Burc n.196), ha individuato i lavori di

adeguamento da realizzarsi sul Presidio Landolfi di Solofra, ivi compresa la copertura flnanziaria per i lavori di adeguamento dell'Unita di Pronto soccorso (per

circa €. 87.840,00) e la realizzazione dei 4 posti di terapia intensiva (per circa €. 529.480,00). Nel mese di Dicembre 2020 sono state approvate diverse delibere dalla Direzione Generale del Moscati inerenti i lavori di adeguamento normativo e funzionale da eseguirsi sul Presidio Ospedaliero Landolfi e sui relativi reparti per circa 8 milioni

di Euro (c.d. cronoprogramma); Ad oggi, tali lavori non sono ancora iniziati e, tantomeno, vi e stata alcuna indicazione sulla durata degli stessi.

Atteso che la ineludibile conservazione del Pronto Soccorso esige anche la perdurante operativita degli altri reparti del plesso ospedaliero, quali Chirurgia generale,

Medicina generale, Ortopedia e traumatologia, Ostetricia e ginecologia, Oculistica, Pediatria, Psichiatria, Geriatria, Terapia intensiva, Recupero e riabilitazione

funzionale, Lungodegenza, oltre a Radiologia, Laboratorio di analisi; la nota dell'Unita di Crisi Regionale prot. 2960 del 10/12/2020 ha autorizzato i Direttori General! dell'Aziende Ospedaliere, con decorrenza dal 11 Dicembre 2020 'ad una graduate ripresa delle attivita di ricovero ed ambulatoriali presso Ie strutture pubbliche.... " ;

Ad oggi, non e stata ripristinata 1'attivita dei reparti del Presidio Landolfi e gran parte del personale e stato trasferito presso 1'Azienda Moscati di Avellino, occorre dare immediata attuazione agli atti programmatori della Regione Campania onde poter bloccare il lento e graduate smantellamento del Presidio Ospedaliero Landolfi quale importante struttura della sanita territoriale irpina e campana e garantire ai cittadini dei comuni interessati il Diritto alia Salute previsto dalla Costituzione.

Tanto premesso il sottoscritto Consigliere Regionale On. Livio Petitto interroga il Presidente della Giunta Regionale per chiedere se la chiusura del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Landolfi sia stata adottata o meno in violazione dei Piani Regionali sovraordinati di approvazione della rete ospedaliera e della rete di emergenza ed assistenza ospedaliera; un intervento urgente per l'immediata riapertura dell'Unita di Pronto Soccorso del Landolfi di Solofra, o quantomeno per l'immediata esecuzione dei lavori presso tale Unita; quale sia la programmazione dei tempi di realizzazione dei lavori da eseguirsi sul Presidio Ospedaliero Landolfi; perche il Direttore Generale dell'A.O.R.N. S.G. Moscati, individuato quale Soggetto Attuatore dall'ordinanza n.1 del 14.10.2020 della Giunta Regionale della Campania (n. 196 Burc), non pone in essere tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione del lavori di "emergenza-urgenza" presso 11 Presidio Ospedaliero Landolfi di Solofra; Per quale motivo, ad oggi, si e concretizzata una chiusura "di fatto" dei reparti del Presidio Ospedaliero Landolfi, in violazione del Piani di Programmazione Regionale di avviare un tavolo di confronto con tutti i soggetti interessati all'attuale situazione del Presidio Landolfi, quail 11 Direttore Generale dell'A.O.R.N. Moscati di Avellino, i sindaci dei Comuni "serviti" dal nosocomio, i sindacati e la Regione Campania, al fine di verificare e/o pianificare la corretta attuazione delle norme regional! di programmazione della Rete Ospedaliera e delle delibere relative ai lavori da effettuarsi su tale Presidio Ospedaliero.