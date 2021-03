Violenza donne, D'Amelio: "Mancano fondi certi per i centri" L'allarme lanciato dalla consigliera per le Pari Opportunità

"La Regione Campania, ma tutta l'Italia, risente di una legge nazionale positiva che pero' non ha concretizzato fino in fondo nell'intesa Stato-Regioni alcuni punti per sostenere in maniera piu' forte i centri antiviolenza". Lo dice Rosa D'Amelio, consigliera del presidente della Regione Campania per le Pari opportunita', intervenendo al webinar della Fondazione Polis 'Violenza di genere: chi dice donna dice dono'. "Prima del nuovo bando - aggiunge - ho incontrato anche l'assessora alle Pari opportunita' del Comune di Napoli (Francesca Menna, ndr), le ho detto di tenere gli occhi aperti perche' il rischio e' che molti centri non riescono ad avere risorse. Non c'e' niente di piu' grave del lavoro a intermittenza per mancanza di fondi e non e' possibile che su una situazione che riguarda la vita delle donne si possa ancora - conclude D'Amelio - incorrere in una non certezza dal punto di vista dei finanziamenti".