Irpinia next Generation, sabato incontro con i giovani Dibattito aperto sul futuro in prospettiva della ricostruzione post covid con il Recovery Plan

Prosegue il ciclo di incontri promosso dalle associazioni Sardine d’Irpinia, Avellino Prende Parte e ControVento per discutere e confrontarsi sul futuro dell’Irpinia in seguito alla presentazione del documento “Irpinia Next Generation”. Dopo il primo dibattito con gli imprenditori della provincia, sabato 27 alle ore 17:30 si terrà il secondo incontro dal titolo “Next Generation EU: l’ultima opportunità per restare”, dedicato al mondo giovanile che più di tutti sta pagando gli effetti della crisi pandemica e che più di tutti potrebbe beneficiare di una corretta programmazione dei fondi stanziati dal Recovery Plan.

In compagnia del referente delle Sardine Claudio Petrozzelli, ci saranno, infatti, vari rappresentanti delle realtà giovanili territoriali. Saranno presenti: Giuseppe Perrina, vicepresidente del Forum dei Giovani di Ariano Irpino; Lucilla Troiano, studentessa e consigliera del Movimento Studentesco per l’Organizzazione Internazionale; Salvatore Bimonte, docente e membro del Centro Studi Fiorentino Sullo di Castelvetere sul Calore; Enrico Marro, delegato al mezzogiorno per l’associazione NOstra; Chiara Dello Russo, presidentessa del forum dei giovani di Mercogliano; Federico Lenzi della Giovane Sinistra di Bagnoli Irpino; Carmen Galluccio, consigliera comunale di Cesinali del gruppo Giovani per la Valle del Sabato; Alessia Capasso, fondatrice della community #Cpercultura. Sarà possibile seguire l’evento in diretta sulle pagine social delle associazioni proponenti. Nelle prossime settimane seguiranno altri appuntamenti in compagnia delle realtà sociali territoriali.