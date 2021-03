Forza Italia, Martusciello ci ripensa: Sibilia una risorsa Prima nemici, oggi il commissario tende la mano allo storico riferimento azzurro degli irpini

Negli ultimi due anni sono state solo scintille. Tra Fulvio Martusciello e Cosimo Sibilia una guerra a colpi di comunicati stampa e dichiarazioni sui social, che ha raggiunto il culmine poco prima delle elezioni regionali in Campania, quando Martusciello mandava stoccate da Pratola Serra all'indirizzo del presidente della Lega dilettanti e lo invitava a fare un passo indietro in provincia per consentire la crescita di una nuova classe dirigente.

“Non ho mai chiesto voti a Sibilia – disse Martusciello in quella occasione – perché non ne ha: non è un caso se non abbiamo eletto neanche un consigliere comunale ad Avellino”. “Avere uno sponsor come Martusciello – fu la replica di Sibilia – è il modo peggiore per chi intende scendere in campo per una competizione così importante come quella delle regionali”.

Insomma nessuno si aspettava oggi che il Commisario Provinciale di Forza Italia ad Avellino, tendesse una mano a Sibilia. Martusciello nella sua breve e concisa nota stampa scrive:"Cosimo Sibilia è una risorsa per il partito. Nel passato non c'è stata nessuna divisione vera, solo una visione diversa, ma è tempo di metterci alle spalle ogni cosa, e di ripartire" .

Cosa abbia spinto l'europarlamentare azzurro a rivedere le proprie opinioni soltanto adesso non è dato saperlo. Il fatto certo è che c'è un chiarissimo tentativo di riavvicinamento, ritenuto da molti necessario per un partito che ha subito parecchi scossoni in provincia di Avellino in termini di consenso. I prossimi appuntamenti elettorali, dalla Provincia ai comuni che voteranno in autunno, richiedono uno sforzo per l'unità e probabilmente il gesto di riavvicinamento di Martusciello è da interpretare in questo senso.