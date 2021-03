Agricoltura, Petracca (Pd): "Agea lenta, subito una legge" Il consigliere irpino: "La Regione ha bisogno di un suo ente pagatore"

"La Regione Campania ha bisogno di un suo ente pagatore autonomo per l'agricoltura che ci consenta di superare le lentezze di Agea. Lo sostengo da tempo. Oggi ne abbiamo discusso con l'assessore regionale Nicola Caputo. C'è un disegno di legge che come Commissione Agricoltura incardineremo nei prossimi giorni. Obiettivo: approvarlo in tempi rapidissimi. È di grande importanza per il comparto". Così in una nota sulla sua pagina facebook il consigliere regionale del Pd, Maurizio Petracca. Nel corso dell'incontro è stato affrontato un altro tema di grande rilievo - spiega ancora il consigliere irpino - il riparto dei fondi Feasr per la fase transitoria 2021/2022. Me ne sono già occupato con una risoluzione qualche settimana fa. L'ipotesi allo studio della Conferenza Stato-Regioni è troppo penalizzante per la Campania e spostata in favore delle Regioni del Nord. Contrasteremo con tutte le forze questo provvedimento. Giovedì ne discuteremo in un'audizione con l'assessore regionale. Unendo la forse otterremo il risultato, la revisione dei criteri scelti per il riparto" conclude Petracca