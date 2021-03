Piattaforma logistica Valle Ufica, Ciampi: no campanilismi Il consigliere regionale M5S avverte: il progetto non può essere penalizzato da egoismi

In commissione aree interne sindaci e istituzioni in filiera a sostegno delle sviluppo in Valle Ufita. Per il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Vincenzo Ciampi, componente della Commissione Aree Interne " E' stata un'occasione preziosa per confrontarmi e dialogare con tutti gli attori del territorio coinvolti: sindaci, parti sociali e confindustria. La tratta Napoli Bari Alta Capacità/Alta Velocità è stata inserita tra le opere infrastrutturali del recovery plan, colma un gap infrastrutturale per il Mezzogiorno e le aree interne. Ora dobbiamo fare la nostra parte, il momento ci richiede, dal mio punto di vista, collaborazione e non sterili campanilismi nella costruzione del polo logistico che affermi la centralità del territorio".

"Proprio qui in commissione insomma possiamo rilanciare la discussione sull’accesso e la qualità dei servizi fondamentali, la promozione delle filiere produttive (cultura, meccanica, agroalimentare e biodiversità, rinnovabili). Questo confronto deve confluire in un masterplan condiviso e sul quale probabilmente va fatto ancora uno sforzo da parte di tutti. L'importanza della piattaforma come opportunità unica per il rafforzamento del sistema economico e produttivo dell'Irpinia e per sostenere la competitività, richiede la necessità di un dialogo e di una filiera istituzionale che, partendo dal basso, sappia sfruttare al massimo l'occasione. Un progetto che non deve essere penalizzato da atteggiamenti di chiusura o egoistici, bensì da una visione lungimirante per lo sviluppo del territorio - conclude Ciampi - Ritengo che la commissione aree interne, per la sua vocazione, possa essere esattamente il luogo di raccolta di queste proposte e indicazioni".