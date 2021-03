Stazione Hirpinia verso il Masterplan, riunione in Regione Petitto: "Sollecitata anche la presentazione di una risoluzione al consiglio regionale"

Stazione Hirpinia verso il masterplan, in Regione si è riunita la commissione Aree interne presieduta da Michele Cammarano, cui fa parte anche l’avellinese Livio Petitto (vice presidente). Convocati i sindaci dell’Area Vasta per un’audizione in merito al Dos, documento di orientamento strategico già elaborato, condiviso dai Comuni delle quattro Valli (Ufita, Calore, Cervaro e Calore) e trasmesso in Regione. L’appuntamento si è svolto da remoto.

"La stazione Hirpinia rappresenta una opportunità, forse l’ultima, di sviluppo di una vasta area della Campania che per carenze infrastrutturali e perifericità geografica ha registrato negli ultimi anni un forte spopolamento" Così il consigliere regionale Livio Petitto, vice presidente della Commissione Aree interne. "Dell’importanza strategica dell’opera e della necessità di realizzazione di un unico Masterplan che porti la firma unitaria dei comuni dell’Irpinia, ho parlato oggi nel corso della mia audizione in commissione Aree Interne dove ho potuto registrare la volontà a promuovere un cammino comune nell’ottica di una programmazione efficace degli investimenti. E’ per questo motivo che ho sollecitato anche la presentazione di una risoluzione al consiglio regionale, sulla base del documento strategico al centro dell’incontro di oggi e alla luce dell’accordo siglato nel 2018".

"La stazione Hirpinia sorgerà in un’area a cavallo tra i comuni di Ariano Irpino e Grottaminarda - spiega Petitto - . Su questa convergono già la Napoli-Bari ed il tracciato della Lioni-Grottaminarda. Ma c’è un’altra opera, a mio parere, prioritaria nel redigendo masterplan dell'Area Vasta dell'Ufita-Calore: la Bretella Valle Ufita che collega lo svincolo di Frigento con la Valle Ufita (zona ZES) in prossimità della realizzanda Stazione Hirpinia, che consente il collegamento dei comuni della Baronia e dell'Arianese con l'asse principale Lioni-Grottaminarda. Il progetto definitivo è stato approvato in Conferenza dei Servizi e sono state avviate anche le procedure di esproprio su richiesta della Regione Campania Va redatto il solo esecutivo con l'aggiornamento del progetto per avviarne velocemente l'esecuzione, oggi assolutamente funzionale, dopo la realizzazione dello svincolo di Frigento. Insomma l’occasione è unica per inserire il nostro territorio nel potenziamento del trasporto e della logistica del sud Italia" conclude il consigliere egionale di Avellino.