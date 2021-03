Comune, i consiglieri ribelli fondano un nuovo gruppo Si chiama "Libertà è partecipazione" e ne fanno parte Cesa, Di Sapio e Iannuzzi

Festa perde colpi nella sua maggioranza, tre consiglieri decidono di dare un segnale concreto di ribellione, prendono le distanze dai suoi “metodi” e danno vita a un gruppo autonomo. A Piazza del Popolo nasce «Libertà è Partecipazione. I consiglieri di maggioranza del gruppo misto, Gennaro Cesa (capogruppo) Carmine di Sapio e Alessandra Iannuzzi, hanno protocollato la costituzione della nuova compagine consiliare. Il gruppo, “Libertà e Partecipazione” sarà un soggetto politico autonomo. Una decisione maturata negli ultimi mesi in cui sarebbe cresciuto un certo malcontento rispetto ai metodi utilizzati dal sindaco Festa. I consiglieri lamentano l'assenza di confronto nel processo decisionale, ma si dicono critici anche rispetto alle politiche adottate per le opere pubbliche. Pur restando in maggioranza il gruppo tiene a sottolineare la propria autonomia di scelta e di voto in aula. La prima occasione per esprimere pienamente questa autonomia arriverà a breve con la nomina dei presidenti delle sette commissioni consiliari.