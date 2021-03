Irpinia next, domani incontro con i sindacati sul lavoro Continua il ciclo di appuntamenti promosso da Controvento, Sardine e APP

Mercoledi 31 marzo alle ore 18.30 si terrà l’incontro “Quale futuro per i lavoratori” nell’ambito della rassegna Irpinia Next Generation. Ne discuterranno i tre segretari provinciali di CISL Doriana Buonavita, CGIL Franco Fiordellisi e UIL Luigi a partire dal documento Irpinia Next Generation presentato nelle scorse settimane da Controvento Avellino, Sardine d’Irpinia e Avellino Prende Parte. Continua così il ciclo di incontri sul futuro dell’Irpinia che ha già visto a confronto imprenditori, giovani e che dopo l’appuntamento con i rappresentanti sindacali continuerà con i focus sull’ambiente e sulla parità di genere. Un’occasione preziosa per mettere al centro del dibattito pubblico lo sviluppo delle aree interne a partire dall’opportunità del Next Generation EU che nei prossimi mesi potrebbe cambiare radicalmente i territori per uscire dalla crisi. Sarà possibile seguire l’appuntamento in diretta dalle pagine facebook delle associazioni promotrici