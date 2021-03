Imprese, Sibilia: in Campania erogati 132 milioni per l'export Il sottosegretario annuncia: da gennaio a ottobre 2020 presentate 609 domande in Campania

“Nonostante il difficile momento che l’Italia e tutti i paesi vivono con l’emergenza Covid, i dati che arrivano sull’export italiano, grazie ai Soft Loans garantiti dal Fondo 394 e il Fondo di Promozione Integrata all’interno del Patto dell’Export promosso dal ministro Luigi Di Maio, sono incoraggianti e dimostrano anche l’ottimo lavoro svolto da tutti gli imprenditori coinvolti in questo progetto nella nostra regione”. Lo annuncia il Sottosegretario all’interno Carlo Sibilia: “Da gennaio a ottobre 2020 secondo i dati diffusi nonostante la fase critica che stiamo vivendo-prosegue l’esponente di Governo- in Campania sono state presentate 609 domande per un totale aiuti per l’export pari a 132 milioni, ripartiti in 88 per il Fondo 394 e 43 per il Fondo Promozione Integrata” continuano i parlamentari.

“A livello nazionale i settori che hanno presentato più domande sono stati quello della industria meccanica (2.124 per un totale di 70 milioni di euro), il tessile (1.556 per 327 milioni di euro), il commercio (1.413 per 306 milioni), l’industria metallurgica (1357 domande per 570 milioni di euro) e agroalimentare ( 1263 domande per 396 milioni di euro). “Sono dati - aggiunge SIbilia - che fanno ben sperare e che dimostrano come le nostre eccellenze imprenditoriali, nonostante la pandemia in atto e molte restrizioni a cui siamo stati tutti costretti per la prevenzione sanitaria, continuano a lavorare con determinazione e serietà”.