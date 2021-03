Cipriano guiderà la Commissione cultura: "Pronti a ripartire" Il capogruppo di "Mai più" : Impegno sui problemi, senza distinzioni politiche

"Stamattina i consiglieri comunali hanno valutato di offrirmi la responsabilità della VI Commissione “Cultura e Attività produttive” del Comune di Avellino, eleggendomi alla Presidenza. Ringrazio i colleghi per la fiducia e per la stima, ma soprattuto per l’opportunità di rimettere da subito in moto una Commissione strategica proprio quando in città si parla di Dogana, Fondazione della Cultura, riapertura del Mercato, incentivi al settore del Commercio". Così in un post sulla sua pagina social il consigliere dem Luca Cipriano, che da questa mattina è stato chiamato a guidare la sesta commissione a Piaza del Popolo. Dopo un lungo braccio di ferro tra maggioranza e opposizione sui principi di proporzionalitàdei gruppi relativamente alla presenza dei loro appartenenti agli organismi consiliari di controllo, si è giunti finalmente a una soluzione (anche se ora i 4 gruppi di maggioranza eletti, alla luce delle fuoriuscite di Cesa e Iannuzzi, chiedono la ridefinizione degli organismi). L'affidamento della commissione Cultura e attività produttive a Cipriano è arrivata dunque un po' a sopresa, ma il consigliere si dice pronto a prendersi questo impegno: "Serve offrire un contributo al dibattito e noi lo faremo. Il mio impegno sarà incentrato solo sui problemi della città, senza distinzioni politiche, lavorando con tutti i componenti della Commissione con responsabilità e concretezza" conclude Cipriano.