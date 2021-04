Festa a D'Agostino: "C'è grande stima ma a governare sono io" E sulle presunte fibrillazioni in maggioranza: "Nessuna verifica, avanti spediti"

Non solo la ripaertura di piazza Castello. Ad Avellino il sindaco Festa, in occasione della donazione dell' Accademia Motociclistica Italiana e del Comitato Zonale Asi alla Casa sulla Roccia e all'associazione Aprea di uova e colombe pasquali, è tornato anche sulle fibrillazioni in maggioranza degli ultimi giorni.

"Non è prevista alcuna verifica interna alla maggioranza - sottolinea il primo cittadino - Andiamo avanti spediti, così come abbiamo fatto in questi quasi due anni. Sono abituato ad ascoltare la mia comunità, la gente. Sono gli avellinesi a dare il termometro di questa azione amministrativa. La maggioranza, in ogni caso, è compatta e ha numeri abbondanti”.

Festa ha commentato anche le parole dell'ex deputato Angelo Antonio D’Agostino che ha chiesto di parlare di meno e correre di più.

“E' legittimo che ogni rappresentante politico ed istituzionale ha il diritto di esprimere la propria opinione. Poi, però, ci sono un sindaco ed una maggioranza che amministrano. Io mi occupo della parte amministrativa e - conclude il sindaco - lo sto facendo bene. Non ho sponsor politici, ho scommesso sulla mia persona non per essere ma per fare il sindaco".