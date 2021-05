1° Maggio amaro, Fratelli d'Italia: "Commercianti dimenticati" Il Flash Mob davanti ai negozi chiusi del Corso

Si è svolto in mattinata il flash mob di Fratelli d'Italia della provincia di Avellino, in occasione del 1° Maggio,festa dei lavoratori. Non casuale la scelta della manifestazione, affisso un grande striscione sulle vetrine dei tanti negozi chiusi al Corso Vittorio Emanuele. Occasione, questa per ribadire ancora una volta la vicinanza a chi ha subito danni, si spera non irreversibili,da tale politica completamente avversa alla tutela delle categorie produttive. "Basta con attività chiuse e precluse ad un futuro sostenibile dichiara Giovanni D'Ercole, questa categoria è stata completamente dimenticata prima dal Governo Conte e ora da quello Draghi. Abbiamo assistito in questi mesi a scene fino a qualche tempo fa impensabili, abbiamo visto gente scendere in strada a protestare per tornare a lavorare".