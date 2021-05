Finanza locale e antiracket, nuove deleghe per Sibilia Il sottosegretario irpino M5S ha ricevuto gli incarichi al ministro dell'interno

Un pacchetto di deleghe davvero importante per il sottosegretario irpino Carlo Sibilia che ha ricevuto dal ministro Lamorgese nuovi incarichi al Ministero dell'interno. Il deputato del Movimento Cinque Stelle vede dunque confermare la delega ai Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, ma da oggi avrà anche competenze relative ai servizi elettorali e demografici e alla finanza locale e quelle in materia di antiusura, antiracket e tutela delle vittime dei reati mafiosi e dei reati intenzionali violenti. Una delega quest'ultima, particolarmente importante in questa fase storica che fa egistrare un aumento significativo delle vittime del racket e dei reati mafiosi soprattutto nel mezzogiorno e in campania.

A seguito della nomina il sottosegretario ha pubblicato un post sulla sua pagina ufficiale in cui ringrazia pubblicamente la ministra Lamorgese per la fiducia.

“Farò di tutto per svolgere il mio incarico con disciplina e onore. Continuerò con sempre maggiore impegno e costanza nel solco del lavoro già impostato nella precedente esperienza di Governo. Ringrazio la Ministra Lamorgese per l’ampia fiducia accordatami, anche attribuendomi le ulteriori importanti deleghe” conclude Sibilia.