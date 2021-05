Carenza di personale sanitario in cella, l'impegno di Petitto Il consigliere regionale a margine dell'incontro con il garante al Comune di Avellino

"Il compito di una società civile è consentire a chi ha sbagliato di riscattarsi. I problemi delle carceri italiane sono davvero tanti e di non facile soluzione in tempi brevi, ma quello che deve promuovere la politica è l’attuazione di azioni che diano senso alla pena che i detenuti stanno scontando". Così in una nota sulla sua pagina social il consigliere regionale irpino Livio Petitto a margine del confronto sulla situazione degli istituti penitenziari irpini presso il comune di Avellino con il Garante dei detenuti della Regione Campania Samuele Ciambriello.

"La situazione nelle strutture della nostra provincia, secondo la relazione del Garante, è relativamente migliore rispetto alle altre realtà della Campania; ciò nonostante anche queste necessitano di risposte su alcune emergenze sanitarie come la tossicodipendenza e le malattie mentali e di iniziative di recupero che coinvolgano i detenuti dentro e fuori le carceri. - continua Petitto - Cercherò di confrontarmi nei prossimi giorni con gli assessori preposti per sostenere l’attività dei Garanti che operano nelle varie province della nostra regione e sollecitare le Asl per la stabilizzazione del personale sanitario che opera nelle strutture"