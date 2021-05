Dimissioni Cennamo, Santaniello: "Non ha vinto nessuno" Cosi su facebook la dirigente del partito

Arrivano le prime reazioni alle notizia delle dimissioni da commissario del Pd irpino di Aldo Cennamo. Esulta l'ala che fa riferimento al consigliere regionale Livio Petitto mentre cerca di stemperare le tensioni Roberta Santaniello componente della direzione nazionale del partito democratico che affida ai social una telegrafica dichiarazione. “Il Pd – scrive sulla sua pagina Facebook – non esiste quando fa comodo, il Pd esiste sempre! Nessuno canti vittoria che non ha vinto nessuno”. Intanto il percorso congressuale è stato "congelato" per l'ennesima volta e verosilmente si aprirà una nuova campagna di tesseramento.