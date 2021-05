Borelli:"Degrado Avellino tra smog e incivili. Si cambi rotta" Il consigliere regionali annuncia: Festa? Strade separate dalle scorse regionali

Un nuovo patto di ecologisti per rilanciare la Campania, partendo dalle aree interne in cui la situazione attuale tra inquinamento e degrado preoccupa. Tappa ad Avellino, questa mattina, per il consigliere regionale Francesco Borrelli che conferma: "strade separate con il sindaco Festa dalle scorse regionali”.

Smog, 23 sformanti raggiunti in soli 5 mesi, traffico impazzito, sosta selvaggia, degrado e allarme criminalità. Per Borrelli serve un cambio di rotta in una città in cui sarebbe molto più semplice mantenere standard migliori di vivibilità.

“Anche Avellino sta subendo una aggressione ambientale incredibile . Venendo in auto ho visto tante macchine in doppia fila, ad esempio. Tanto degrado e inciviltà tanto invadendo il capoluogo, immagino mai viste prima. Una cosa incredibile. Invece di ridursi le sacche devastazione e ambientali aumentano e crescono in questa città. La nostra preoccupazione è che quella che erano le nostre isole felici vengono aggredite da comportamenti delinquenziali. Avellino ci preoccupa molto perché è una piccola città in cui c’è troppo smog”. Adesso si cambia registro, annuncia Borrelli.

“Il capoluogo è in difficoltà. Confronto con Festa? Non ho interlocuzioni con il sindaco Festa. Ci lega una amicizia e conoscenza di vecchia data. Nonostante abbiamo sostenuto con grosso entusiasmo la sua azione, dalle ultime regionali le nostre strade sono divise. Festa oggi ha cerino in mano, cosa ha deciso di fare? lo spegne o lo passa al prossimo amministratore?

Borrelli ha poi effettuato una passeggiata lungo il “Parco” con il coordinatore cittadino di Europa Verde arch. Paolo Vegliante, il coordinatore provinciale ing. Luigi Tuccia e l’avv. Fiorella Zabatta dell’esecutivo nazionale per parlare del futuro del parco del Fenestrelle