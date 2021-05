Strategia aree interne, Carfagna chiama Gambacorta L'ex sindaco di Ariano sarà consigliere del Ministro del Sud

“Sono molto contento, non me lo aspettavo, e soprattutto non mi aspettato un incarico così importante. Lo accolgo con grande entusiasmo, consapevole della rilevanza del compito che il Ministro Carfagna ha voluto affidarmi. Le aree interne rappresentano il sessanta per cento del territorio nazionale, la spina dorsale del nostro paese”.

Questo il commento a caldo di Domenico Gambacorta, esponente di Forza Italia ed ex sindaco di Ariano Irpino, che torna sulla scena politica in veste di “Consigliere per la Strategia Nazionale Aree Interne” del ministro per i sud Mara Carfagna.

L'ex presidente della provincia di Avellino avrà un ruolo chiave nella programmazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che dovrà integrarsi con la progettazione già avviata dai territori Snai (Strategia nazionale aree interne).

“Parliamo di ben 72 aree in Italia costituite spesso da comuni piccoli, o piccolissimi – aggiunge Gambacorta – 48 di queste aree hanno già firmato gli accordi quadro (APQ), ovvero gli strumenti attuativi di cooperazione interstituzionale con ministero e regioni. Il primo compito dunque sarà portare a termine queste procedure, considerando che sono tanti i comuni che richiedono un ampliamento delle aree”.

Anche l'Irpinia, così come il Sannio, e parte del Cilento rientrano nei comprensori delle aree interne. “Le priorità sono facilmente individuabili – prosegue Gambacorta – si tratta di territori marginalizzati e lontani dai servizi essenziali quali la scuola, la sanità e soprattutto la mobilità. La Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne ha proprio lo scopo di accorciare i divari esistenti con le aree costiere a tutti i livelli”.

Per Gambacorta un impegno a titolo gratuito, ma sicuramente impegnativo. “Non vivo di politica, lo sanno tutti – sottolinea – ma con grande spirito di servizio mi metto a disposizione del ministro per cui nutro profonda stima. Appena la situazione pandemica ce lo permetterà abbiamo immaginato un tour della ministra nelle aree interne, spero di poterla ospitare presto anche in Irpinia".

Una chiamata, quella della Carfagna, che conferma il legame che unisce l'esponente degli azzurri irpini alla ministra salernitana, voce libera e critica del partito di Berlusconi, ma anche al vicepresidente di Forza Italia alla Camera, Paolo Russo “che mi è sempre stato molto vicino” aggiunge.

Con il rientro di Gambacorta al fianco del ministro e il coordinamento provinciale nuovamente affidato a Cosimo Sibilia, Forza Italia prova a ricompattarsi dopo mesi di lotte interne e divisioni che hanno segnato inevitabilmente gli ultimi appuntamenti elettorali.