"Altro che vittoria del vero PD, l'Asi ha finito di spaccarlo" L'affondo di Vignola all'indomani dell'elezione del nuovo presidente del consorzio industriale

“Altro che vittoria del vero Pd! L'elezione di Pasquale Pisano all'Asi ha finito per lacerare ulteriormente il partito democratico”.

Michele Vignola, coordinatore dell'area dem, non ci sta alle accuse mosse dal consigliere regionale Maurizio Petracca secondo la quale il sindaco di Solofra si sarebbe candidato al consorzio industriale in base a logiche spartitorie e di trasformismo politico e risponde a muso duro in una conferenza stampa convocata a via Tagliamento.

”All’Asi siamo tutti di Centrosinistra, non c’era dunque bisogno di fare una conta, bastava esprimere delle candidature unitarie”.Avevo chiesto un incontro per definirle e sono stato sabotato. Perchè' Cosa temevano?"

Puntuale a controreplica del neo presidente Pisano. “non credo che questa elezione rappresenti una sconfitta per il partito, il mio sforzo sarà di rappresentarlo tutto”.

Ma Vignola apre anche un altro fronte caldo: la paventata soppressione da parte della Regione del pronto soccorso dell'ospedale Landolfi: “Un ps che faceva, nel periodo ante-Covid 20mila accessi, non può essere soppresso, non credo a questa ipotesi, la Regione cambierà idea”.