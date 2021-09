Avellino, alienazione dei beni e scuola al centro del consiglio comunale Convocata la capigruppo per lunedi mattina, poi le interrogazioni e mercoledi 8 settembre in aula

Prima la conferenza dei capigruppo, riconvocata il 6 settembre alle 2,30 ettembre poi la due giorni di consiglio comunale. Si comincia lunedi 6 settembre per le interrogazioni e mercoldi 8 settembre in seconda convocazione. All'attenzione del consiglio arriverà il Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobili di proprieta’ comunali 2021/2023 e il riconoscimento di una serie di debiti fuori bilancio. L'assessore Giacobbe invece illustrerà l'intervento per i lavori di somma urgenza necessari per l'adeguamento delle scuole degli edifici,degli spazi e delle aule didattiche per il contenimento del rischio sanitario da covid-19.