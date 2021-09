Monteforte Libera si ritira dalla competizione elettorale Siricio annuncia la volontà di non candidarsi, ma l'associazione ci sarà

La lista "Monteforte Libera" si ritira dalla competizione elettorale. "Saremo comunque presenti sul territorio con la nostra associazione nell’interesse di tutti i cittadini montefortesi, continueremo nel nostro impegno insieme ai tanti amici che ci hanno sostenuto per fare comunque proposte alla futura amministrazione, faremo il possibile per non deludervi con la nostra determinazione e il nostro impegno. Un in bocca al lupo a tutti i candidati. Che sia una competizione elettorale corretta e ricca di contenuti". Così in una nota stampa Fabio Siricio 39 anni, commercialista attivo nel mondo dell’associazionismo locale, che due settimane fa aveva annunciato la sua candidatura a sindaco di Monteforte Irpino con la lista “Monteforte Libera”.