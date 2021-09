Addio a Buonaiuto, militante e imprenditore sanguigno e leale Esponente storico del centrodestra, tra i fondatori di Forza Italia in Irpinia

Fu tra i fondatori di Forza Italia in Irpinia, un vero azzurro della prima ora. Se ne è andato troppo presto Antonio Buoaniuto, imprenditore di Mercogliano che amava la politica, appassionato, sanguigno, leale, il suo impegno è stato negli anni un riferimento per decine di attivisti ed esponenti del centrodestra irpino. Era considerato un integralista, non ha mia messo in discussione la sua “fede” politica, sempre al fianco di Cosimo Sibilia con cui ha fondato il primo circolo di Forza Italia in irpinia, nella sua Mercogliano e a cui era legato da una profonda amicizia. “Ha portato avanti battaglie importanti per l'affermazione del cnetrodestra in questa terra senza mai fini utilitaristici, ma solo per gli ideali” . Così lo ricorda il coordinatoe provinciale di Forza Italia Carmine De Angelis.

Ha lottato fino alla fine contro un male incurabille, si è spento all'età di 62 anni. Stamane i funerali nella chiesa dell'Annunziata a Mercogliano, dove in tanti hanno voluto dirgli addio e salutarlo per l'ultima volta.