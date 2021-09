Parcheggi ad Avellino, nuova delibera per il servizio a terzi Il comune recepisce le osservazioni del'Anac e riformula le condizioni del project financing

Parcheggi, il Comune di Avellino con una delibera ha deciso di modificare i parametri economici del Project Financing per l’esternalizzazione del servizio e della gestione della sosta in città. La Giunta ha approvato il nuovo progetto, dopo il parere negativo espresso dall'Autorità nazionale anticorruzione lo scorso 25 maggio. Tra le contestazioni dell'Anac la possibilità per il gestore di rivalesri sull'utenza in caso di mancati incassi rispetto alle previsioni del piano economico fonanziario. In pratica secondo le iniziali condizioni della gara, il gestore avrebbe potuto aumentare i costi del parcheggio a proprio piacimento. Stralciata anche questa clausola ora il Comuen puà procedere all'affidamento del servizio che avrà una durata di 13 anni per un costo di 5,5 milioni di euro e un ricavo previsto di 18 milioni di euro per le casse dell'ente.