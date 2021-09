Ciampi (M5s), Air faccia chiarezza su mezzi vecchi e corse a Caserta Il consigliere interroga la giunta regionale

Torna all'attacco sugli autorbus dell'Air dirottati a Caserta il consigliere regionale dei Cinque Stelle Vincenzo Ciampi che annuncia di voler andare avanti su questa vicenda, sebbene l'azienda dei trasporti irpini abbia già comunicato il rientro de mezzi.

"Pretendo massima chiarezza dalla Regione Campania - scrive l'ex sindaco di Avellino - soprattutto in vista della gara internazionale che affidera' ad altri gestori le linee regionali. Ne' sappiamo ancora cosa accadra' quando ci sara' l'accorpamento con Eav". Sulla questione ha presentato un'interrogazione alla giunta regionale con la quale, oltre a chiedere conto delle ragioni per le quali i bus erano stati trasferiti inizialmente a Caserta, chiede se risponda al vero che "per assicurare il servizio in provincia di Avellino, dovendo sostituire gli autobus mancanti, siano stati utilizzati mezzi con immatricolazione risalenti al 1999 e carenti dei requisiti richiesti dalla normativa sul piano della tecnologia nonche' delle emissioni inquinanti".

In sostanza Ciampi fa una battaglia preventiva: "Sicuramente non abbiamo piu' bisogno di bus del secolo scorso in strada. L'Air non ci provi piu' a considerare l'Irpinia e le altre zone interne come territori di serie B" aggiunge il consigliere regionale che spiega: "Cio' che ci e' noto, ad oggi, e' che l'Air e' un'azienda sana che porta avanti un servizio essenziale nell'unica provincia della regione senza treni e dove, per questa ragione, i bus sono fondamentali. Basti pensare al numero di studenti e pendolari che ogni giorno, dai territori dell'alta Irpinia, devono raggiungere centri maggiori per recarsi a scuola e nei luoghi di lavoro. I nostri cittadini meritano risposte e garanzie".