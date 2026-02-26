Venezia-Avellino: i dettagli per i biglietti e per il viaggio verso il "Penzo" Martedì (ore 20) la sfida per il turno infrasettimanale del campionato di Serie B

Sabato il derby con la Juve Stabia, martedì sarà turno infrasettimanale per l'Avellino. I lupi saranno ospiti del Venezia martedì sera (ore 20) al "Penzo" e il club irpino ha reso noto i dettagli per i biglietti. La prevendita inizierà alle 15 con il settore ospiti dell'impianto sportivo lagunare da 1001 posti. "I ticket saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito Vivaticket. I biglietti avranno un costo di 28,50 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni. I bambini di età compresa e inferiore a 4 anni possono accedere allo Stadio Penzo senza essere in possesso di un titolo di accesso. l ticket comprende anche il servizio di trasporto acqueo dedicato dal Venice Gate Parking allo Stadio PL Penzo e viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico. I cancelli apriranno due ore prima del calcio d’inizio, salvo differenti comunicazioni. L’ingresso riservato ai Tifosi Ospiti è il numero 5 (Curva Ospiti). La vendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di lunedì 2 marzo 2026". L'US Avellino ha presentato anche i dettagli per come raggiungere il "Penzo".

Come raggiungere lo stadio

In auto: Tramite Autostrada A1 fino a Bologna poi in A13 Bologna - Padova e infine in A4 Padova Venezia. Uscita alla barriera di Mestre (Casello di Venezia Ovest) poi direzione Venezia Porto. Eventuale contatto con le FF. O dei pullman e dei gruppi organizzati avverrà all’uscita autostrada. I tifosi verranno accompagnati al Venice Gate Parking (via Galileo Ferraris) per imbarcarsi in direzione stadio. Si raccomanda, comunque, a tutti i tifosi ospiti di parcheggiare al Venice Gate Parking di via Galileo Ferraris in quanto gratuito e adiacente all’imbarco del servizio acqueo stadio e ritorno. Il ritrovo al parcheggio è alle ore 18:00 per l’imbarco per lo stadio con battelli dedicati. Le partenze saranno in successione dalle ore 18:30 (50 min. circa il tempo di navigazione)

In treno: Stazione di Venezia S. Lucia: linee di navigazione ACTV 4.1 - 5.1 direzione S. Elena. Prezzo dei biglietti di navigazione ai non residenti 9,50€ a persona a viaggio, con validità di 75 minuti. Si ricorda di arrivare allo stadio muniti di biglietto acquistato in prevendita, un documento di identità in corso di validità e con fidelity card se prevista dalle restrizioni

In aereo: Aeroporto “Marco Polo” di Venezia: È attivo il servizio pubblico comunale ACTV con linea locale n. 5 e 19 diretto e linea Provinciale ATVO diretto a Venezia Piazzale Roma con successiva linea di navigazione pubblica in direzione S. Elena linee 4.1 - 5.1 - 6 ? Aeroporto “A. Canova” di Treviso Sant’Angelo: Servizio navetta per Venezia Piazzale Roma ATVO e poi linea di navigazione pubblica in direzione S.Elena linee 4.1 - 5.1 - 6