Avellino: torna Izzo, ballottaggi tra mediana e attacco Sabato (ore 19.30) la sfida contro la Juve Stabia per i lupi

Accelerazione verso il derby per l'Avellino. Due allenamenti a porte aperte, intervallate da una giornata di riposo, alle 11 la prima di due sedute a porte chiuse per la gara contro la Juve Stabia, in programma sabato (ore 19.30) al "Partenio-Lombardi". Ritorno in gruppo per Izzo che appare, quindi, destinato al ritorno tra i convocati dopo l'ingresso nell'elenco a La Spezia, dove nel riscaldamento pre-gara rimediò l'infortunio al muscolo soleo di destra e lo stop di un mese. Anche se sono in corso valutazioni sul modulo, dovrebbe vincere la conferma del 3-5-2 proposto da Ballardini nel match di Reggio Emilia. Con Daffara tra i pali la linea difensiva sarà composta da Enrici, Simic e Reale, in vantaggio su Fontanarosa. Sulle fasce agiranno Missori e Sala con Palmiero regista e con Besaggio pronto a sostituire Sounas nel ruolo di mezzala sinistra. La novità può essere rappresentata dalla mezzala destra con Kumi pronto al rientro dopo settimane e dalla pedina che farà coppia con Biasci in attacco. Tante soluzioni nei ruoli per il tecnico romagnolo. Nel frattempo spicca la continuità "under" negli allenamenti della prima squadra. In avvio di settimana erano cinque i giovani della Primavera 2 in gruppo, ieri mattina c'erano Spadoni e Vignoli.