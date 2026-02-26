Avellino Basket: 73-55 nel test con la Power Basket Nocera Di Carlo: "Amichevole positiva. Il campionato entra nel vivo, ci faremo trovare pronti"

Test al PalaDelMauro per l'Unicusano Avellino Basket verso il weekend di pausa del campionato di Serie A2. Amichevole contro la Power Basket Nocera chiusa con il finale di 73-55 per i biancoverdi di coach Di Carlo. Parziali di 21-14, 22-14, 9-17 e 21-10 con il terzo quarto vinto dalla squadra di coach Di Lorenzo, partecipante al campionato di Serie B Nazionale. Nel test ad ogni quarto il punteggio è stato azzerato: dettaglio che ha garantito agli staff di gestire rotazioni e fasi dell'amichevole. L'Avellino Basket ha iniziato i 40 minuti con Mussini, Chandler, Jurkatamm, Dell'Agnello e Zerini in quintetto per poi aprire le rotazioni con coach Di Carlo privo di Pini, a causa di un colpo rimediato nel match contro l'UEB Gesteco Cividale, e di Cicchetti. Minuti importanti per Fresno e Pullazi nell'ottica di accelerare per aspetti tattici e di scelte all'interno del match e delle rotazioni. "È stato un test positivo, ora il campionato entra nel vivo. - ha sottolineato Di Carlo dopo l'amichevole - Ci faremo trovare pronti".