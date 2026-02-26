Test al PalaDelMauro per l'Unicusano Avellino Basket verso il weekend di pausa del campionato di Serie A2. Amichevole contro la Power Basket Nocera chiusa con il finale di 73-55 per i biancoverdi di coach Di Carlo. Parziali di 21-14, 22-14, 9-17 e 21-10 con il terzo quarto vinto dalla squadra di coach Di Lorenzo, partecipante al campionato di Serie B Nazionale. Nel test ad ogni quarto il punteggio è stato azzerato: dettaglio che ha garantito agli staff di gestire rotazioni e fasi dell'amichevole. L'Avellino Basket ha iniziato i 40 minuti con Mussini, Chandler, Jurkatamm, Dell'Agnello e Zerini in quintetto per poi aprire le rotazioni con coach Di Carlo privo di Pini, a causa di un colpo rimediato nel match contro l'UEB Gesteco Cividale, e di Cicchetti. Minuti importanti per Fresno e Pullazi nell'ottica di accelerare per aspetti tattici e di scelte all'interno del match e delle rotazioni. "È stato un test positivo, ora il campionato entra nel vivo. - ha sottolineato Di Carlo dopo l'amichevole - Ci faremo trovare pronti".
Avellino Basket: 73-55 nel test con la Power Basket Nocera
Di Carlo: "Amichevole positiva. Il campionato entra nel vivo, ci faremo trovare pronti"
Foto: ufficio stampa Avellino Basket
