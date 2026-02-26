I biglietti per Avellino-Juve Stabia: settore ospiti chiuso Sabato il derby al "Partenio-Lombardi" per la ventisettesima giornata di Serie B

È iniziata la prevendita biglietti per Avellino-Juve Stabia, in programma sabato (ore 19.30) al "Partenio-Lombardi" e valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Il settore ospiti dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari resterà chiuso e non sarà consentita la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Napoli ad eccezione dei possessori di fidelity card dell’U.S. Avellino 1912 sottoscritta entro il 20 gennaio 2026. "È possibile acquistare i biglietti della gara Avellino-Juve Stabia online (sui siti di Boxol e Go2, presso la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2. La biglietteria dello stadio "Partenio- Lombardi" osserverà i seguenti orari di apertura: mercoledì 25 febbraio dalle ore 15:00 alle 19:00; giovedì 26 e venerdì 27 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; sabato 28 febbraio (giorno gara Avellino-Juve Stabia) dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 a inizio partita".

Costo dei biglietti

Curva Sud: non disponibile

Tribuna Terminio: • Adulti: 25 euro • Ridotto: 20 euro • Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2011): 15 euro

Tribuna Montevergine Laterale: • Adulti: 32 euro • Ridotto: 27 euro • Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2011): 22 euro

Ridotti - I biglietti ridotti sono riservati alle categorie: over 65 (nati prima del 31/12/1960), ragazzi (nati dal 01/01/2007 al 31/12/2010) e donne. I bambini nati dal 2020 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio.

Informazioni Aggiuntive - "Il club precisa che non saranno consentiti ingressi di favore se non quelli previsti da obblighi contrattuali con gli sponsor. Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per persona. I cancelli dello stadio Partenio-Lombardi saranno aperti dalle ore 18:00, pertanto si consiglia vivamente di recarsi in anticipo ai varchi in maniera tale da garantire un regolare deflusso del pubblico e consentire agli steward ed alle forze dell’ordine le opportune e necessarie operazioni di controllo".