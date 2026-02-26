Ferrieri Caputi per Avellino-Juve Stabia: le designazioni arbitrali Sabato (ore 19.30) la sfida al "Partenio-Lombardi" tra i lupi e le vespe

La gara Avellino-Juve Stabia, in programma sabato (ore 19.30) al "Partenio-Lombardi" e valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B, sarà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno con assistenti Domenico Palermo della sezione di Bari e Paolo Bitonti della sezione di Bologna e con Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Alessandro Prontera della sezione di Bologna con Stefano Del Giovane della sezione di Albano Laziale AVAR. Ferrieri Caputi dirigerà per la prima volta un match dell'Avellino e della Juve Stabia: nessun precedente con i due club. In stagione ha arbitrato 8 match di Serie B, uno di Serie A e uno di Coppa Italia.

Le designazioni arbitrali

Serie B

Ventisettesima Giornata

Monza-Virtus Entella: Allegretta

Sampdoria-Bari: Perenzoni

Empoli-Cesena: Pezzuto

Modena-Padova: Calzavara

Sudtirol-Venezia: La Penna

Spezia-Reggiana: Zufferli

Avellino-Juve Stabia: Ferrieri Caputi

Catanzaro-Frosinone: Galipò

Pescara-Palermo: Maresca

Mantova: Carrarese: Turrini