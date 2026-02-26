Ferrieri Caputi per Avellino-Juve Stabia: le designazioni arbitrali

La gara Avellino-Juve Stabia, in programma sabato (ore 19.30) al "Partenio-Lombardi" e valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B, sarà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno con assistenti Domenico Palermo della sezione di Bari e Paolo Bitonti della sezione di Bologna e con Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Alessandro Prontera della sezione di Bologna con Stefano Del Giovane della sezione di Albano Laziale AVAR. Ferrieri Caputi dirigerà per la prima volta un match dell'Avellino e della Juve Stabia: nessun precedente con i due club. In stagione ha arbitrato 8 match di Serie B, uno di Serie A e uno di Coppa Italia.
Le designazioni arbitrali
Serie B
Ventisettesima Giornata
Monza-Virtus Entella: Allegretta
Sampdoria-Bari: Perenzoni
Empoli-Cesena: Pezzuto
Modena-Padova: Calzavara
Sudtirol-Venezia: La Penna
Spezia-Reggiana: Zufferli
Avellino-Juve Stabia: Ferrieri Caputi
Catanzaro-Frosinone: Galipò
Pescara-Palermo: Maresca
Mantova: Carrarese: Turrini