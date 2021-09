Comunali Rotondi, Ilario copia incolla Foti. Il video Durante il comizio il candidato usa le stesse parole del programma dell'ex sindaco di Avellino

In politica, come nell’arte si sa, nulla si crea e nulla si distrugge. Soprattutto nell’era della comunicazione digitale è facile accedere a vecchi documenti, foto, video e anche programmi elettorali. E dunque accade che durante la campagna elettorale c’è sempre qualche candidato che magari non ha avuto tempo di scriversi il discorso, o forse semplicemente si è affidato a qualche solerte collaboratore che in quattro e quattr’otto gli ha procurato la sera prima le due paginette da leggere sul palco la mattina seguente. Magari è successo proprio questo, chissà, al candidato sindaco di Rotondi, Giuseppe Ilario, che dovendo illustrare agli elettori il suo programma, ha pensato di utilizzare le stesse parole che Paolo Foti usò nel suo discorso elettorale del 2013 quando si candidò a sindaco di Avellino. Poiché Foti poi fu eletto, magari il candidato di Rotondi ha pensato che fosse di buon auspicio, chissà. Fatto sta che durante il suo comizio Giuseppe Ilario, detto Peppino, ha interpretato con profonda convinzione l’intero discorso di Paolone Foti, facendolo proprio e offrendolo ai suoi concittadini. Il video allegato dimostra chiaramente che le “assonanze” sono davvero molte. Ma niente paura, possiamo affermare che i precedenti sono tanti e qualcuno davvero illustre (come quella volta in cui Berlusconi riuscì ad arringare i torinesi sull’annosa questione del porto prima di accorgersi che era il testo del comizio di Genova, ma lì dovremmo parlare piuttosto di autocitazione). Per rimanere in Irpinia si può citare il famoso “pandoro di Vincenzo Ciampi”, il sindaco cinque stelle che nel suo discorso di insediamento a Piazza del Popolo prese a piene mani dal discorso del suo collega sindaco di Verona, Federico Sboarina. L’imbarazzo iniziale fu presto superato con un comunicato stampa in cui Ciampi faceva sapere agli avellinesi che era “stato utile ricalcare quelle linee che condividiamo". E il sindaco di Verona, raggiunto al telefono dalla sottoscritta, con molto savoir-faire ebbe a rispondere così: “Mi fa piacere che il mio programma sia condiviso anche dagli avellinesi. I buoni programmi si possono anche copiare”. E allora buon copiancoll...ops, buon voto a tutti.