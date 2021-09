Sibilia: "Spettacoli dal vivo ripartono grazie alle vaccinazioni" Lo scrive su fb il Sottosegretario 5 Stelle

Oggi ho incontrato al Viminale l’attore Angelo Duro, che con Fabio Rovazzi, Emis Killa, Salmo ed altri artisti nei giorni scorsi si è reso protagonista di manifestazioni in favore della riapertura dei teatri dopo il lungo stop forzato dovuto alla pandemia. Con l’attore, che mi ha rappresentato i problemi del mondo della cultura e dello spettacolo, abbiamo convenuto che ora ci sono le condizioni per riportare il pubblico in sala.

Con il sensibile calo del numero dei contagiati e grazie all’incremento delle vaccinazioni, è opportuno che già dai primi di ottobre i teatri, i cinema e tutti i luoghi di cultura, grazie al green pass, ripartano con la capienza del 100%. Lo dobbiamo ad un settore importante, in ginocchio dopo anno e mezzo di fermo e che ci sta chiedendo, in ogni forma, ascolto e attenzione. Riappropriarci dei luoghi e dei mezzi d’intrattenimento serve inoltre a tutti per recuperare la normalità dopo la triste parentesi pandemica. Siamo il paese con maggiore ricchezza artistica e culturale e puntiamo anche proprio su questo per rilanciare in maniera virtuosa l’economia”.