Congresso Pd, arriva il regolamento. Ancora un mese per cambiare tutto Il Commissario Bordo ha pubblicato le regole che accompagnano il percorso

Pd Avellino, il commissario Michele Bordo ha reso noto il regolamento per l'elezione del Segretario, dell’Assemblea provinciale dei Segretari e direttivi di circolo. Tra le novità la riduzione a sessanta membri per la composizione dell'assemblea provinciale e la platea dei votanti, valida per quelli che si sono iscritti entro il 22 ottobre. La definizione della platea ha rappresentato uno dei principali motivi di scontro tra il Commissario Bordo e la base dei circoli. Votano i nuovi iscritti e coloro che hanno confermato la tessera del 2020 nel 2021

Sempre entro il 22 ottobre alle ore 18 dovranno essere presentate anche le candidature che dovranno essere sottoscritte dal 3 al 5 per cento degli iscritti al Partito Democratico alla data del 20 ottobre. Allo stato i candidati alla segreteria sono ancora due, Nello Pizza e Gerardo Capodilupo, il primo riferimento dei “deluchiani” (Petracca, D'Amelio Area dem) il secondo facente capo al deputato Del Basso De Caro con Petitto e Festa. Ma da qui a un mese, quando si chiuderanno i giochi, lo scenario potrebbe subire radicali mutamenti e potrebbero cambiare anche i candidati alla segreteria. Nel frattempo saranno nominati gli otto membri della Commissione per il Congresso, integrata dai rappresentanti di ciascun candidato.

Con il nuovo regolamento si definisce il percorso congressuale che dovrebbe portare entro fine anno il Pd ad avere finalmente un assetto democratico riconosciuto e legittimato.