Ciampi (M5S): "Alto Calore, no a operazioni di facciata" Il consigliere Cinque Stelle chiede conto dei 60 milioni stanziati dalla Regione

"Ho depositato alla Giunta Regionale la mia interrogazione – sottoscritta anche dal collega Salvatore Aversano - sulle iniziative della Regione Campania circa uno stanziamento di 60 milioni a favore dell’Ente irpino-sannita che risulta dalle dichiarazioni rese alla Procura del vice presidente Bonavitacola, come riportato dagli organi di stampa. Inoltre intendo sapere quale siano le azioni avviate a sostegno dell’ente, nell’ottica della tutela del bene comune acqua e della difesa dei lavoratori, primaria risorsa dell’azienda". Così in una nota stampa il consigliere regionale Vincenzo Ciampi. che continua:

"In particolare nella interrogazione chiedo di sapere:

1. se è a conoscenza della problematica esposta e in quali atti ufficiali sono contenute le notizie diffuse dagli amministratori dell'ente tramite stampa, in relazione ad investimenti regionali e le dichiarazioni dell'assessore Bonavitacola;

2. se, al fine di evitare investimenti pubblici inefficaci, ogni attività di finanziamento regionale sia stata preceduta dalla verifica delle condizioni economico-finanziarie dell'ente irpino-sannita che, stando alle notizie riportate, versava in una gravissima crisi;

3. se è stata verificata l’efficacia della gestione pubblica e del bene comune acqua della società in parola;

4. quale azione intende intraprendere per assicurare il diritto dei cittadini delle province di Avellino e Benevento, servite dall’ente Alto Calore Servizi, a godere di un adeguato servizio di distribuzione delle risorse idriche"