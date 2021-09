Il sindaco di Bonito nominato presidente dell'Unione Terre dell'Ufita Giuseppe De Pasquale subentra a Stefania Di Cicilia. Gli auguri di buon lavoro del sindaco Cobino

Nel corso del Consiglio dell'Unione dei Comuni Terre dell'Ufita, tenutosi ieri sera nella sala "Sandro Pertini" di Grottaminarda, è stato nominato, quale nuovo Presidente, il Sindaco di Bonito, Giuseppe De Pasquale, già vicepresidente nei due precedenti mandati Cobino e Di Cicilia. L'Amministrazione Comunale di Grottaminarda nel ringraziare per il grande contributo di lavoro e di idee offerto in questi 4 anni dal Presidente uscente, Stefania Di Cicilia, Sindaco di Villamaina, augura un buon ed altrettanto proficuo lavoro al nuovo Presidente De Pasquale, ribadendo la propria disponibilità alla massima collaborazione unitamente a quella dei Sindaci, delle Amministrazioni e delle Comunità degli altri Comuni delle Terre dell'Ufita.

«Grottaminarda, in qualità di comune capofila – afferma il Sindaco Angelo Cobino – saluta con piacere l'elezione a Presidente dell'Avvocato Giuseppe De Pasquale, persona che ha sempre collaborato attivamente e fattivamente alla vita dell'Unione, anche elaborando statuti e documenti. De Pasquale saprà sicuramente far fare ulteriori passi in avanti all'Unione, sia in termini di amicizia e buone relazioni tra gli otto Comuni, Unione che, pur nel rispetto delle singole identità, sempre tenute nella massima considerazione, sta sempre più assumendo una dimensione comprensoriale facendo diventare una sola grande comunità quella delle Terre dell'Ufita, sia in termini di riferimento politico-amministrativo in un contesto più ampio di rapporti non solo nell'Area Vasta che ci è più vicina, ma dell'intera Irpinia, della Provincia, della Regione e del Governo della Repubblica Italiana.