Comunali. Monteforte, Giordano vince e si commuove: Sarò il sindaco con la tuta La lista Si Può ha vinto. Vantaggio negli 8 seggi elettorali

Alle 18.20 i primi fuochi d'artificio e colpi di clacson delle auto, in paese, hanno annunciato la vittoria a Monteforte Irpino di Costantino Giordano, che agguanta il secondo mandato in queste amministrative 2021. Festa grande nel comitato elettorale di via Loffredo, intitolato a Giovanni Sarubbi. Emozionatissimo il sindaco Giordano, che ha atteso con i suoi fedelissimi il risultato in una casa nella periferia del paese, è arrivato nei pressi del Municipio accolto da una grande festa. Giordano, provato da una campagna elettorale tesissima ed estenuante ha voluto indossare la sua tuta da lavoro. "Dedico questa vittoria ai miei genitori, che non ci sono più, e alla mia comunità che ha voluto la mia conferma a sindaco di Monteforte. Sono e resto il sindaco umile, vicino alla mia gente. Sarò il sindaco di tutti, pronto a risolvere le problematiche concrete che ogni mio compaesano si troverà di fronte, ogni giorno. E’ stata una campagna elettorale difficile, tesa, fatta di attacchi anche personali nei miei confronti. Il popolo ha deciso che questo paese deve continuare a guardare al futuro con semplicità e concretezza, come fatto fino ad adesso. Sono orgoglioso della mia tuta, simbolo del fare e della gente semplice come me. Ogni camice o tuta, di qualsiasi colore, rappresenta il lavoro di tutti. Questa vittoria parla della forza della semplicità e dell'umiltà di questa comunità".