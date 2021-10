Elezioni comunali 2021, Sperone: riconfermato il sindaco Alaia Con l'85,94 per cento di preferenze per la sua compagine

Riconfermato il sindaco di Sperone, Adolfo Alaia della "Lista Civica per Sperone", che ha vinto con 2.011 voti con l'85,94 per cento di preferenze per la sua compagine contro i 329 voti per Pasquale Muccio candidato sindaco della lista "Uniti per Sperone".