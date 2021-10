Lumini funerari davanti alle case dei candidati, la solidarietà del Prc L'episodio appena dopo le elezioni amministrative

"Durante la notte tra lunedì e martedì a Bagnoli Irpino qualcuno ha avuto la geniale idea di commentare i risultati elettorali, appena usciti dalle urne, ponendo dei lumini funerari davanti alle abitazioni dei candidati della lista "Bagnoli Fenix " e all'ingresso dell'associazione "Giovane Sinistra ". Tale gesto e' banale quanto vile, perché lancia un messaggio negativo, inquietante, offensivo verso persone che patiscono la preoccupazione di una patologia; oltremodo rappresenta l'incapacità a confrontarsi a viso aperto con chi ha idee e progetti diversi. Chi ha agito l'ha fatto di nascosto e di notte, emulando le gesta di esseri sepolti dalla storia. Rifondazione Comunista , con indignazione , esprime solidarietà verso le vittime di questa angheria, rivolgendo un pensiero particolare a Mario Nigro ed agli attivisti dell'associazione "Giovane Sinistra ". Così in una nota il segreteraio provinciale del Partito della Rifondazione Comunista Tony Della Pia.

"Noi a questa provocazione rispondiamo con un grosso sorriso, perché nonostante la sconfitta possiamo dire di poter camminare a testa alta - scrivono i rappresentanti dell'associazione Giovane Sinistra che hanno pubblicato la foto con i lumini. "Crediamo però che sia necessario che Filippo Nigro, in qualità di Sindaco e soprattutto in qualità di medico debba chiedere scusa pubblicamente a Mario Nigro. Un uomo che non abbiamo bisogno di descrivervi perché tutti lo conoscono e sanno la sua storia. Ma che in questi anni ha sofferto e ancora oggi soffre di patologie importanti. Un atto vile del genere non lo merita"