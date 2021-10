Gazzella: "E' tempo di unire le forze, i prossimi anni saranno decisivi " "Mi rivolgo alle forze di opposizione che nella loro sfera individualistica lottano invano"

"All’indomani della vittoria di Clemente Mastella alle elezioni amministrative del comune di Benevento è doveroso avviare un disegno politico che ricomponga il centro sul piano nazionale, ma anche territoriale.

L’urgenza di una organizzazione che raccolga i moderati in un'unica compagine politica è dettata dalle imminenti elezioni provinciali che si terranno ad Avellino, oltre che dalla necessità di programmare una strategia efficace che garantisca alla nostra comunità una rappresentanza politica, regionale e nazionale, volta a dare voce all’elettorato di centro." Ne è convinto di questo Guerino Gazzella, vicesegretario regionale Noi Campani.

"È tempo di unire le forze. Questo vuole essere un invito innanzitutto a tutti gli amministratori della Valle dell’Ufita ed in particolare agli amministratori della città di Ariano Irpino. I prossimi anni saranno decisivi per lo sviluppo della nostra area; la Stazione Hirpinia ha il potenziale per affidare al nostro territorio un ruolo da protagonista nell’economia campana, lontano dai margini a cui oggi è relegato. Ma ciò avverrà solo con il dialogo e con l’unione.

L’appello è dunque rivolto a chi, lontano dagli estremismi, condivide un progetto moderato e di centro; alle forze di opposizione che nella loro sfera individualistica lottano invano. Partiamo dalla nostra comunità per delineare un percorso politico di più ampio respiro e che coinvolga anche gli altri territori, per confluire nel progetto nazionale che sta prendendo forma dall’idea di Mastella, ove le diverse anime centriste potranno ritrovare una pari dignità politica."