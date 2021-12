Scontro Pd - petittiani, Gaeta: "Noi restiamo dove siamo, leali a Festa" La nota del capogruppo Ora Avellino Gianluca Gaeta

"In una città che ha bisogno di unità di intenti, per dare risposte alla gente, dobbiamo purtroppo registrare gli attacchi di chi, nella sua veste di capogruppo del PD a Palazzo di Città’, continua a minare quel percorso di unità tanto evocato in questi giorni dal partito di Via Tagliamento" Così in una nota stampa il consigliere comunale Gianluca Gaeta della lista Ora Avellino che fa riferimento al consigliere regionale Livio petitto. La polemica è scaturita dalle dichiarazioni del capogruppo dem in consiglio, Ettore Iacovacci che , alla luce della posizione di alleato assunta da Petitto alle Provinciali con il Pd, ha chiesto chiarezza anche a Piazza del Popolo.

"Tutti, pur nelle nostre diversità di posizioni, stiamo lavorando per raggiungere un obiettivo - aggiumge Gaeta - un’amministrazione forte per una città più efficiente. Noi restiamo dove siamo, garantendo lealtà e continuando a lavorare a testa bassa nell’interesse della comunità. Ci chiediamo se si stia facendo lo stesso da parte di altri" conclude il capo gruppo Consiliare Ora Avellino Gianluca Gaeta