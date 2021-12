Strage di Piazza Fontana, "Avellino antifascista non dimentica" Oggi sit in in memoria a Piazza Libertà alle 10,30 promosso da Controvento

Strage di PIazza Fontana, 52 anni fa l'attentato che causò 17 morti e 88 feriti nella sede della Banca nazionale dell’Agricoltura, in piazza Fontana a Milano. Anche Avellino ricorda quel giorno. Questa mattina alle 10,30 sit in in Piazza Libertà promosso dall'associazione Controvento per ricordare la strage del 12 dicembre 1969 i cui colpevoli e mandanti seppur noti sono rimasti impuniti. "Avellino antifascista non dimentica".

Per l'occasione il capo dello Stato Sergio Mattarella ha ricordato la "risposta unitaria, solidale, di popolo contro il terrorismo, e contro tutti i terrorismi che insanguinarono l’Italia dopo piazza Fontana, è risultata decisiva per isolare, sradicare e quindi sconfiggere l’eversione. La prova a cui l’Italia venne sottoposta fu drammatica. Ma vinse la democrazia, e con essa prevalsero i valori di cui la Costituzione è espressione. Anche per questo è necessario fare memoria".