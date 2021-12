Avellino, De Angelis (FI): "Totale incompetenza. PNRR e Province? Poca cosa" Il sindaco di Chiusano smonta i programmi dei candidati: sul Pnrr l'ente conta quasi zero

Manca una settimana alle elezioni provinciali, che - lo ricordiamo - sono elezioni di secondo livello in cui solo consiglieri comuneli e sindaci possono esprimere un voto. I due candidati presidente, Rizieri Buonopane per il Pd e Angelo Antonio D’Agostino per l'asse Italia Viva- socialisti - moderati puntano molto, nella loro campagna elettorale, sui temi della ripartenza post covid, in particolare sulla gestione delle risorse del Pnrr. Ma il sindaco di Chiusano, Carmine De Angelis (Forza Italia) riporta tutti coi piedi per terra: “Si dicono tante cose senza mai studiare. C'è una totale incompetenza. PNRR e Province? Poca cosa. Ecco i campi dove le province possono beneficiare ed essere certificatori di spesa: il Piano contiene missioni che prevedono l'intervento diretto delle Province solo per interventi sull'edilizia scolastica delle scuole superiori e sulla viabilità delle strade provinciali delle aree interne. Turismo? Zero!Valore? 300 milioni di euro per investimenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade provinciali insistenti"

In particolare per l'edilizia scolastica superiore: 855 milioni per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di province e città metropolitane (risorse già assegnate)

1.125 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e nuove costruzioni delle scuole superiori di competenza di province e città metropolitane (risorse già assegnate)

200 milioni di euro per la messa in sicurezza delle scuole inserite nella programmazione triennale (risorse già assegnate). 100 milioni di euro per demolizione e nuove costruzioni secondo ciclo sicure, confortevoli, inclusive, innovative e sostenibili. Riassunto: dal 2021 al 2026: l’importo complessivo e’pari al 2% delle risorse totali Por, Fse, PNRR e complementari. Prima di parlare qualche consigliere candidato o presidente inizi a studiare" conclude De Angelis.