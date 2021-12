"Festa si ricandida? Pensasse prima a chiudere qualche questione" Iacovacci e Preziosi a muso duro dopo l'annuncio del sindaco pronto al secondo mandato

“Massima intesa con Petitto e D'Agostino, pronti ad affrontare un secondo mandato”. L'amministrazione comunale è ormai al giro di boa e a chi gli fa notare qualche mal di pancia dei suoi alleati verso le elezioni provinciali, il primo cittadino risponde così, pronto a rilanciare la sfida amministrativa.

Ma dall'opposizione Ettore Iacovacci e Dino Preziosi esprimono tutte le loro perplessità su un'azione amministrativa che in due anni e mezzo non ha chiuso una sola questione, affidando sempre tutto all'improvvisazione. “Festa non ha portato a termine una cosa che sia una in questa prima parte di mandato".

"Dalle case popolari di via Imbimbo e via Tedesco alla Casina del Principe, dal mercato al terminal bus ci sono stati solo annunci o cose lasciate a metà - dichiarano i due esponenti di minoranza - Chi si candiderà contro di lui troverà terreno fertile e partirà da una posizione di vantaggio. La condizione che vive la città è sotto gli occhi di tutti. Festa non ha alcun tipo di rapporto con la sua maggioranza, non è mai interpellata sulle grandi questioni della città. La rappresentazione plastica è lo stallo vergognoso sulle commissioni consiliari”.