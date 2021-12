Avellino. Dogana, consiglio a tema ma il comitato non è stato invitato Franco festa scrive al sindaco chiedendo di essere invitato a partecipare

Il Consiglio Comunale di Avellino è stato convocato per il 22 dicembre in seduta monotematica: sul tema “ Dogana di Avellino, progetto di restauro”. A tutt’oggi il Comitato per la Salvezza della Dogana, che rappresento, non è stato invitato.

Di qui la decisione di presentare una richiesta formale di partecipazione-inviata per Pec al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco Gianluca Festa.

Questo il testo della lettera:



"Il sottoscritto Festa Franco, a nome del Comitato per la salvezza della Dogana,

chiede formalmente di essere invitato a partecipare, con possibilità di intervento, ai lavori del Consiglio Comunale convocato per il giorno 22 dicembre in modalità straordinaria sul tema “ Dogana di Avellino, progetto di restauro".

Il comitato già più volte in passato ha tenuto rapporti diretti con l'Amministrazione e ha sempre dato il suo attivo contributo, a partire dalla seduta del Consiglio Comunale del 21 settembre 2009, memorabile momento di democrazia partecipata, che segnò l'inizio dell'impegno del Comune di Avellino per il nostro amatissimo monumento.

Certi di un accoglimento della richiesta, porgiamo i nostri distinti saluti. Franco Festa"